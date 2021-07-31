«Мерілін Менсон відпочиває»: зірка «95 кварталу» шокувала татуюваннями з пірсингом
Актриса «Жіночого кварталу» і телеведуча Олена Кравець, яка ще зовсім недавно розчулювала фоловерів фото своїх п'ятирічних двійнят в їх день народження з тортом і аніматорами, шокувала новим власним фото — в татушках.
На знімку синіми черепами, зірками і стрілами покрите все її тіло, а в носі помітна ще і кліпса.
Щоб краще показати зміни в образі, Олена обмежилася лише чорною майкою.
«Зважилася, нарешті. Вибач, мам …)))», — жартома прокоментувала знімок актриса.
І хоча татуювання були, звичайно, не справжніми, у фоловерів вони викликали фурор.
«Вааууу! Як Вам йде, захоплення», «Не треба було спати, а дітей залишати без нагляду», «Сподіваюсь це гумор. Олено, шикарно и так», — написали вони.
А раніше в мережі показали, як виглядає шикарний будинок Олени Кравець на Осокорках у Києві.
Фото instagram.com/lennykravets/176
Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter