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Бужинська в шоці: російська пропаганда «відправила» співачку на відпочинок до Криму

11:23 1 серпня 2021
Бужинська в шоці: російська пропаганда «відправила» співачку на відпочинок до Криму

Відома українська співачка Катерина Бужинська, яка в квітні відзначила «мідне» весілля, вирішила судитися з росЗМІ, які повідомили про її відпочинок в анексованому Криму.

За словами співачки, вона знайшла в мережі статтю одного з ЗМІ, в якій йдеться про те, що Бужинська відпочиває в Криму. Більш того, журналісти «дорікнули» її в пляжному несмаку в одязі.

Катерина зазначила, що вісім років не була на окупованому півострові, це не дивлячись на те, що там у неї живе мама, і не збирається їхати на цю територію.

Нагадаємо, нині в Криму відпочиває актриса Ксенія Мішина, яка порвала стосунки з Олександром Елертом.

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