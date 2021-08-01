«Маю право говорити правду»: Оля Полякова підтвердила, що її домагався Меладзе

Українська співачка Оля Полякова, яка вирішила різко змінити імідж, підтвердила раніше озвучені претензії про домагання з боку відомого продюсера Костянтина Меладзе. Заява прозвучала в ефірі «Світського життя».

За словами співачки, вона дуже рада, що в нашій країні, на відміну від сусідньої Росії «можна говорити правду, не боячись, що фірму закриють».

«Мені шкода, що в усьому світі підтримують жертв, а в нашій країні і на пострадянському просторі жертва винна сама», — констатувала Полякова, закликавши викорінювати такий порядок речей.

Вона також заявила, що ніхто з представників Меладзе до неї з претензіями не звертався, що, на її думку, тільки підтверджує її власну правоту.

Нагадаємо, представники шоу-бізнесу по-різному поставилися до заяв Полякової про Меладзе — одні заявили про схожий досвід «спілкування» зі знаменитістю, а інші назвали звинувачення несерйозними. Брат режисера Валерій Меладзе і зовсім обізвав Олю фріком.

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