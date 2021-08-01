У справі про загибель дочки Володимира Конкіна з'явилася обвинувачена

Розслідування таємничої загибелі дочки відомого актора Володимира Конкіна призвело до звинувачення власниці московського клубу «Джамп». Про це повідомляє MK.ru.

Попередньою причиною загибелі Софії Конкіної називалося «утоплення в прісній воді». Слідство встановило, що в приміщенні басейну підняли тривогу, коли Софія вже перестала подавати ознаки життя.

Слідчі прийшли до висновку, що в спортивному центрі повинні бути інструктор і медик. На відсутність медпрацівника не раз звертали увагу контролюючі органи ще до трагедії. Тому власницю центру звинуватили в загибелі. Заявлений також цивільний позов з відшкодування шкоди в сумі 11 мільйонів рублів.

Нагадаємо, 15-річна внучка Володимира Конкіна виклала в соцмережу відео, яке багато фоловерів розцінили як наркоманське.

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