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Шоу-бізнес

У справі про загибель дочки Володимира Конкіна з'явилася обвинувачена

18:22 1 серпня 2021
Конкін з донькою

Розслідування таємничої загибелі дочки відомого актора Володимира Конкіна призвело до звинувачення власниці московського клубу «Джамп». Про це повідомляє MK.ru.

Попередньою причиною загибелі Софії Конкіної називалося «утоплення в прісній воді». Слідство встановило, що в приміщенні басейну підняли тривогу, коли Софія вже перестала подавати ознаки життя.

Слідчі прийшли до висновку, що в спортивному центрі повинні бути інструктор і медик. На відсутність медпрацівника не раз звертали увагу контролюючі органи ще до трагедії. Тому власницю центру звинуватили в загибелі. Заявлений також цивільний позов з відшкодування шкоди в сумі 11 мільйонів рублів.

Нагадаємо, 15-річна внучка Володимира Конкіна виклала в соцмережу відео, яке багато фоловерів розцінили як наркоманське.

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