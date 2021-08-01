Ще не запалали пожежі: кума DZIDZIO позувала на дереві в Туреччині

Українська співачка Оля Цибульська, котра помітно додала популярності завдяки розлученню свого кума Дзідзьо, вирішила, мабуть, «бути в тренді» і «хайпануть» на ще одній гарячій темі — пожежах в Туреччині. Для цієї мети вона використала аккаунт в Instagram.

Там вона розмістила фото з відпочинку в Туреччині, де була в червні — але чомусь відклала публікацію до серпня.

На фото співачка спокусливо позує, сидячи босоніж на дереві, в білому кроп-топі, білих міні-шортах з деніму та туніці-сорочці з принтом. Її вуха прикрашають масивні блакитні сережки

На другому знімку Оля стоїть біля якоїсь будівлі, а на третьому — позує на дивані на пляжі. Одягнена вона в білий топ на шнурівці, персикову спідницю та капелюх. При цьому дівчина підняла келих вгору й радіє.

Під ці знімки Цибульська навіть придумала красиву легенду: мовляв, так само відпочивати в Туреччині могла будь-яка інша дівчина, яка перед сном випила келих крижаного Prosecco й обговорювала свій неідеальний загар з подругою в Телеграм. …А вже вранці її екстрено евакуювали додому — з неідеальної засмагою, недопитим просекко та без курортного роману. ⠀

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«Давайте цінувати життя не тільки коли «вже горить», — резюмувала свої міркування красуня.

Фоловери пораділи, що їхня улюблениця повернулася з Туреччини на початку літа, а то, дійсно, могло пропасти дороге шампанське та зіпсуватися проплачений відпочинок.

Нагадаємо, Олю Цибульську помітили в компанії з Олегом Винником.

Фото з Instagram cybulskaya

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