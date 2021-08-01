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«Леді-француженка»: Алла Пугачова в чоловічий краватці та літньому капелюсі порадувала шанувальників

22:58 1 серпня 2021
Алла Пугачова

Російська співачка Крістіна Орбакайте, яка нещодавно показала смішне відео, любить ділитися з шанувальниками в Instagram епізодами з життя своєї великої родини. Потім їх публікують і фанатські акаунти.

Днями Крістіна розмістила забавний ролик за участю своєї мами, 72-річної Алли Пугачової.

У ньому Примадонна прогулюється по своєму маєтку в Грязі, вбрана в модний костюм чоловічого крою, краватку та капелюх.

«Що це у нас за француженка?» — запитує Крістіна. У відповідь Пугачова відзначає, що костюм у неї витриманий в англійському стилі.

«Hallo, lady! How are you?» — підтримала гру Орбакайте.

«Ви знаєте, fine», — зазначає Пугачова та гордо крокує далі, щоб в кінці широко посміхнутися в камеру.

«Мамочка, як завжди, в новому стилі!» — підписала публікацію Крістіна.

«Алла Борисівна, як завжди, чудова! Костюм додає особливого шарму!», «Справжня леді-француженка», «Мадам-загадка, жінка-вуаль!»,"Мега бомба! Просто шикарно!" — висловили свої захоплення й інші користувачі соцмережі.

Нагадаємо, Крістіна Орбакайте занесена в базу даних сайту «Миротворець» за проникнення в окупований РФ Крим і участь у пропагандистських заходах країни-агресора.

Раніше мережа вразив танець Лізи Галкіної з батьком.

Фото з Instagram orbakaite_k

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