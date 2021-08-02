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«Богиня»: Лілія Ребрик у чорному бікіні вразила фігурою чоловіка і шанувальників

9:44 2 серпня 2021
Лілія Ребрик

Популярна телеведуча і актриса Лілія Ребрик, яка поділилася з шанувальниками найдивнішими порадами, які часом залишають на її сторінці у соцмережах люди, порадувала друзів і фоловерів фото з відпустки, куди вона вирушила разом з чоловіком.

«Серпень, море і любов… А про роботу ми подумаємо завтра», — так телеведуча прокоментувала серію фото в Instagram.

Лілія Ребрік позує в ефектному чорному бікіні, яке красиво підкреслило ідеальну фігуру та рівну засмагу.

фото https://www.instagram.com/liliia.rebrik/

https://www.instagram.com/liliia.rebrik/

Особливу красу актрисі надавали розпатлані вітром волосся і радісна усмішка. Крім того, з телеведучою був її щасливий чоловік, який явно радів, що поруч з ним знаходиться така красуня.

https://www.instagram.com/liliia.rebrik/

https://www.instagram.com/liliia.rebrik/

Не менший захват викликала Ліля і у прихильників.

Ексклюзивне інтерв'ю телеведучої «Насправді я не блондинка»: Лілія Ребрик про здатність спати протягом п'ять хвилин, повазі до ліні і перший у житті лікарняний" читайте на сайті" ФАКТІВ «.

Фото Лілії Ребрик із соціальних мереж.

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