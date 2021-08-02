«Самозакоханий спокусник»: голий Галкін здивував своєю «густою рослинністю»

Чоловік Алли Пугачової, 45-річний гуморист Максим Галкін, часто публікує у мережі кадри з сімейного життя: роботу у теплиці, сад-город, розваги дітей і навіть те, як він власноруч мив старовинну стелю.

А напередодні він виклав у Instagram несподівані фото — Галкін показав себе з голим торсом і… вусами.

За словами шоумена, йому для фільму треба було «приміряти» на себе роль спокусника, що він з успіхом і зробив. При цьому по фотографіях можна помітити, що гуморист знаходиться у відмінній формі.

«Входжу в роль самозакоханого спокусника для кіно. На один кадр вже вийшло, чи ні? Як блогери себе у дзеркалі фотографують? Ніяк не навчуся, що порадите?» — прокоментував фото Галкін.

Користувачі мережі відзначили, що перший «млинець» у Галкіна вийшов далеко не грудкою. Особливо глядачів вразила густа рослинність на обличчі та голові гумориста — як у справжнього гусара.

У коментарях відзначилися багато відомих людей. «Вже все вийшло», — написала актриса Марина Зудіна. «Профі», — солідарна з нею співачка Наталя Чистякова-Іонова (Глюк'oZa).

Інші прихильники висловлюються у схожому ключі. «Не скромничайте. Ви вмієте все», «Чому знову вийшов Ніколаєв?», «Я просто щаслива бачити вас всюди — на екрані ТБ, у ваших відео. І я запевняю всіх — ви найдобріший, наймиліший з чоловіків! Як я розумію Аллу», «Як же я заздрю Аллі Борисівні! Який чоловік», «Казанова», — пишуть шанувальники.

Максим Галкін не уточнив, про зйомки якого конкретно фільму йдеться. Однак фанати вже з нетерпінням чекають виходу картини на великі екрани.

А нещодавно гуморист показав, як вони з донькою Лізою у своєму замку, розташованому в селі Грязь, танцюють танго.

Фото Максима Галкіна із соціальних мереж.

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