DZIDZIO після розлучення розповів про нову кохану

Популярний артист DZIDZIO, який розлучається з дружиною Ярославою Притулою (SLAVIA), розповів про нову кохану. В інтерв'ю Каті Осадчій він зізнався, ким зайняте його серце. За словами Михайла Хоми (справжнє ім'я артиста) зараз він повністю зайнятий роботою, він активно виступає, готує новий фільм, а на романтику зовсім не має часу.

«Зараз немає часу на це. У мене фільм, монтаж, концерти, альбом готую. Не встигаю, лягаю спати о 2 годині ночі, встаю о 6 ранку», — сказав DZIDZIO в програмі «Світське життя».

Поки серце артиста вільне. За словами Михайла, підкорити його може особлива дівчина, яка буде «милою серцю».

«Мила, серцю моєму мила. Думаю, це має бути погляд в очі, і коли я побачу людину свого життя, вона буде зі мною», — додав Михайло.

Нагадаємо, Михайло і Ярослава були разом майже 20 років. Артист довгий час приховував дружину. Напередодні розлучення вона голосно заявила про себе піснею «Я тобі не мамка» і розповіла про життя з артистом.

В інтерв'ю «ФАКТАМ» SLAVIA розповіла про причини розлучення і нове життя.

фото Instagram.com/dzidzio

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