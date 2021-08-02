Знялася повністю оголеною: Сніжана Бабкіна захопила шанувальників сміливим фото

Дружина відомого музиканта Сергія Бабкіна, 36-річна Сніжана, яка пробачила чоловікові численні зради, любить дивувати своїх підписників в Instagram, розповідаючи про те, як незвично проводять час члени її сім'ї.

Але днями дівчина вирішила вийти за рамки звичайних історій «для дітей і батьків» і почати розмову «тільки для дорослих». З цією метою Сніжана знялася на балконі в Італії повністю оголеною.

Зроблено це було з метою розкрити тему гармонії внутрішнього та зовнішнього світу, а також розповісти про важливість життя «тут і зараз».

«Коли вам стане сумно і самотньо, згадайте, що всередині вас близько 100 трильйонів клітин! І всі вони піклуються про вас! Надішліть своє негативне минуле в корзину. Натисніть кнопку Видалити! У ньому немає сенсу. Не зливайте туди свою енергію. І почніть крок за кроком прописувати нову програму! Ця програма запустить ваше нове життя. І менше плануйте майбутнє життя!«- звернулася вона до підписників.

Сніжана впевнена, що всі плани зазвичай перетворюються в очікування. А коли ми постійно очікуємо, ми теж зливаємо енергію, не бачачи подарунків у теперішньому моменті. Очікування майбутнього виснажує, як і зависання в минулому.

«У реальності є тільки зараз! Збільшуй це „Зараз“! Збільшувати можна коротенькими практиками — тілесними, енергетичними, дихальними, медитативними», — переконує дружина Сергія Бабкіна.

Шанувальники оцінили одкровення Сніжани, не забувши захопитися її фігурою.

Нагадаємо, Сергій Бабкін опублікував ранкове фото із санвузла.

Фото з Instagram snezhana_babkina

92

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter