Блокбастер «Загін самогубців: Місія навиліт» і український фільм «Байконур. Вторгнення»: що подивитися в кіно з 5 серпня

У четвер, 5 серпня, в український прокат виходять чотири нові стрічки, зокрема, повнометражний документальний фільм «Байконур. Вторгнення», знятий вітчизняними кінематографістами Ангелом Ангеловим і Дмитром Громовим. Конкуренцію цій незвичайній стрічці складе голлівудський блокбастер «Загін самогубців: Місія навиліт» з Марго Роббі в головній ролі. До уваги глядачів пропонується також один з лауреатів нещодавнього Берлінського міжнародного кінофестивалю німецька фантастична комедія «НЕідеальний чоловік». Для походу у кіно з дітьми може підійти повнометражний мультик «Рок Доґ 2».

«Байконур. Вторгнення»

(12+, Україна, DGTL RLGN і Insiders, документальний фільм)

Це дуже незвичайна стрічка. Одних вона може захопити та викликати захоплення її творцями, в інших з`явиться нерозуміння та запитання: «Навіщо?». Двоє молодих українців Ангел Ангелов і Дмитро Громов вирушили до Казахстану, щоб нелегально проникнути на територію космодрому Байконур і зняти запуск російського космічного корабля «Союз». Вони мали подолати пішки в найтяжчих умовах пустелі 50 кілометрів. При цьому потрібно було нести купу всякої відеоапаратури й залишитися при цьому непоміченими. Байконур — все ще закритий об'єкт, який знаходиться під юрисдикцією Росії. Його пильно охороняють російські військові. Ангелова та Громова могли прийняти за українських шпигунів і надовго запроторити до в'язниці. Але їм вдалося здійснити свій зухвалий план і зняти про це повнометражний фільм. А ще вибратися й повернутися щасливо додому. Вони не тільки показали глядачам, як здійснюються запуски російських «Союзів», а і як виглядає сьогодні Байконур. Ангел і Дмитро дві доби ховалися в покинутих гігантських ангарах, де досі стоять кораблі «Буря» й «Буран», що так і не злетіли. Вони перебували в ізольованому приміщенні з температурою повітря понад 50 градусів! Це неймовірне як фізичне, так і психологічне навантаження. Заради чого? Заради того, щоб довести собі, що вони можуть здійснити свою мрію. Заради того, щоб подолати власні страхи, пізнати себе в екстремальних умовах. Заради того, щоб розвіяти міф про перевагу Москви в космосі та показати всьому світу, що насправді залишилося від колишньої величі та значущості космічних успіхів СРСР. А ще — зрозуміти самим і переконати інших у тому, наскільки мале людство в порівнянні з неосяжним космосом. Прем'єра фільму відбулася у жовтні 2020 року в рамках 4-го фестивалю Kharkiv MeetDocs. У квітні цього року «Байконур. Вторгнення» був показаний в Ризі на XIV міжнародному кінофестивалі документального кіно «Артдокфест» і отримав високу оцінку журі. Стрічка була відзначена «за амбітну ідею, ризиковане рішення та блискучий результат».

«Рок Доґ 2»

(6 +, США — Китай, Huayi Brothers і Splash Entertainment, анімаційний фільм для сімейного перегляду)

Перша частина мультфільму «Рок Доґ» вийшла в китайський прокат влітку 2016 року. У США її показали взимку 2017 року. При бюджеті 60 мільйонів доларів мультфільм зібрав лише 24,1 мільйона доларів. Проте було вирішено зняти продовження. Глядачі знову побачать тибетського мастифа Боуді, який мріє стати рок-музикантом. Йому вдалося створити свою групу True Blue і вирушити на гастролі з новою поп-зіркою Lil 'Foxy. І тут для Боуді починається випробування славою… Зняв мультфільм режисер Марк Балдо («Барбі: Чудове Різдво»).

«Загін самогубців: Місія навиліт»

(18+, США, Warner Bros., фантастичний бойовик)

Фільм знято за мотивами однойменних коміксів DC Comics. Це видавництво за прикладом Marvel створює власний кіновсесвіт у співпраці з голлівудською компанією Warner Bros. Це вже десятий фільм у цьому амбітному проєкті. Одночасно він є сиквелом стрічки «Загін самогубців», яка вийшла в прокат у 2016 році й зібрала 746,8 мільйона доларів при бюджеті 175 мільйонів доларів. Скільки було витрачено на зйомки другої частини, поки не повідомляється. Однак навряд чи бюджет «Місії навиліт» був меншим. У фільму змінився режисер. Місце Девіда Ейера посів Джеймс Ганн. Він добре відомий любителям стрічок про супергероїв. Ганн зняв «Тор 2» та обидві частини «Вартових Галактики». Змінився частково й акторський склад. Глядачі не побачать Вілла Сміта та Кару Делевінь. Зате до Марго Роббі, яка залишилася головною героїнею, приєдналися Ідріс Ельба, Джон Сіна, Сильвестр Сталлоне… Починається ця історія в американській в'язниці Бель Рів, де перебувають найнебезпечніші злочинці у світі. Кожен з них мріє вирватися на свободу та готовий ризикнути життям заради цього. Тому уряду без зусиль вдається зібрати загін смертників, щоб відправити його задля виконання надсекретного завдання на загубленому в океані острові, який уподобали бойовики, терористи й повстанці. Члени загону прекрасно розуміють, що їх будь-якої миті можуть вбити, причому загроза смерті всюди. Це може бути ворог, що затаївся у джунглях, або представник уряду, чи товариш у нещасті. Марго Роббі вже втретє грає роль героїні коміксів Гарлі Квінн. Ідріс Ельба постане перед глядачами в образі Бладспорта. Джон Сіна зіграв Миротворця. А ось Сильвестр Сталлоне подарував тільки свій голос комп'ютерному персонажу Ненуе або Королю Акул. Критики дали фільму високу оцінку. На найбільшому сайті рецензій Rotten Tomatoes рейтинг стрічки становить 98%.

«НЕідеальний чоловік»

(12+, Німеччина, Bleecker Street, драма, комедія)

Світова прем'єра фільму відбулася у березні 2021 року. Фільм був учасником основної конкурсної програми Берлінського міжнародного кінофестивалю. Виконавиця головної ролі Марен Еггерт отримала приз «Срібний ведмідь». Нагадаємо, вперше в історії фестивалю категорії «Кращий актор» і «Краща актриса» були об'єднані. Так що Еггерт відзначили престижною нагородою за кращу акторську гру. Дія фільму відбувається у недалекому майбутньому в Берліні. Головна героїня Альма займається науковими дослідженнями та працює в Пергамському музеї. Щоб отримати фінансування на власні дослідження, вона погоджується взяти участь в незвичайному експерименті. Протягом трьох тижнів Альмі доведеться жити в компанії робота-гуманоїда, який завдяки штучному інтелекту має стати для неї ідеальним партнером. В Інтернеті фільм відомий під назвою «Я створений для тебе». Роль робота виконав британський актор Ден Стівенс. Він здобув світову популярність завдяки фільму «Красуня та чудовисько», в якому був партнером Емми Вотсон.

Про фільми, які вийшли у прокат в українських кінотеатрах минулого тижня, з 29 липня, читайте тут.

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