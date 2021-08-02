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«Пристрасть не вічна»: Олег Скрипка розкрив секрет сімейного щастя

16:08 2 серпня 2021
Олег Скрипка

Відомий рок-музикант, лідер групи ВВ Олег Скрипка, який відзначив у травні 57-й день народження, розкрив секрет сімейного щастя. Артист майже 15 років в шлюбі з дружиною Наталею. Вони виховують чотирьох дітей і не люблять ділитися особистим.

Як зберегти міцні стосунки протягом багатьох років, Скрипка поділився з журналістами каналу «Україна».

«Є періоди — спочатку це пристрасть, потім вона мусить перейти в повагу, повага — в дружбу, а потім — в залежність. Пройшовши всі ці етапи, залежність сприймається, як духовна близькість, коли ти зростаєшся з людиною серцем і без неї просто не можеш. Підліткова пристрасть не вічна, а коли стосунки стають глибинними — це справжня любов», — розповів Скрипка на зйомках концерту «З Днем народження, Україно!».

Він також поділився, що виконає свій хіт «День народження». Але виявляється, його автори вкладали в пісню дещо інший сенс, ніж зараз звикли вважати.

«Коли ми з ВВ писали цю пісню, то задумували, що це про народження почуттів, кохання. Але так сталося, що ми граємо її на всіх значних датах — днях народження, ювілеях і тепер — на ювілеї нашої неньки України», — додав артист.

До речі, він разом з ВВ готується до особистого ювілею — групі виповнюється 30 років. З цього приводу Скрипка з музикантами готують сюрприз для шанувальників.

Олег Скрипка, чітко висловлює свою позицію — він розкритикував українських артистів, які пишуть пісні російською мовою.

фото Instagram.com/o.skrypka

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