Хто тут у нас такий красень? Аліна Гросу розчулила фотознімком з молодшим братиком

Співачка Аліна Гросу часто публікує в Instagram результати експериментів зі стилем, новини з концертів і подробиці особистого життя. Але підписникам Аліни виявилися близькі і інші теми. Так, фанати дуже жваво відгукнулися на пост, де співачка опублікувала фотографію разом з молодшим братом.

Аліна Гросу та її молодший брат

Міші або, як називає його сестра, Михайлу Михайловичу-молодшому скоро виповниться чотири роки. «Хто тут найкрасивіший хлопчик?«- риторично запитала Аліна. І отримала відповідь, що красиві і брат, і сестричка, а все тому що вони дуже схожі.

Фанати відзначили, що незважаючи на юний вік, Міша дуже привабливий.



Нагадаємо, молодший брат Аліни Гросу народився 30 серпня 2017 року. Батькові, Михайлу Гросу, на той момент було 50 років, матері Ганні — 54 роки.

Влітку Аліні Гросу виповнилося 26 років. Співачка розповіла, що вона не самотня і їй є заради кого жити.

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