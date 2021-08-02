«Офіційно щасливі»: співачка MamaRika та шоумен Сергій Середа вперше стали батьками

Співачка MamaRika і гуморист Сергій Середа стали батьками. У подружжя народився син. Хлопчик з'явився на світ в приватному столичному пологовому будинку. Перші фотографії з післяпологового відділення пара опублікувала в Instagram.

MamaRika і Сергій Середа

«Тепер ми офіційно найщасливіші», — поділилася MamaRika. «Була спекотна ніч, назвемо це так. Хвилювалися, не спали, прокинулися, нас відразу взяли в оборот», — згадує Сергій, опублікувавши знімки з пологового будинку.

MamaRika і Сергій Середа

Ім'я новонародженому ще не вибрали, але фанати радять назвати хлопчика Іллею, враховуючи, що він народився в день Іллі.

Нагадаємо, вагітність MamaRika не обійшлася без тривожних моментів. На 35-му тижні майбутню маму змусили після обстеження залишитися в стаціонарі під крапельницею.

1 серпня батьками стали футболіст збірної України Олександр Зінченко і тележурналістка Влада Седан. 20 липня оголосили про поповнення в родині телеведучий Анатолій Анатоліч з дружиною Юлією.

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