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Вино ставити нікуди: Меладзе з Джанабаєвою купили будинок за 600 мільйонів поближче до знаменитого брата

19:10 2 серпня 2021
меладзе і Джанабаєва

Співак Валерій Меладзе з дружиною Альбіною Джанабаєвою з весни живуть в новому будинку. Переїзд сім'я спланувала до народження дочки Агати. Як повідомляє Експрес-газета, особняк з великою прибудинковою територією знаходиться в котеджному селищі Millennium Park під Москвою, яке ще називають підмосковною Венецією. Обійшовся будинок сім'ї у 600 млн рублів.

Тепер Валерій та Альбіна живуть по сусідству з Костянтином Меладзе і Вірою Брежнєвою. Поруч з будинком є сад і алея для прогулянок, де пара може гуляти з маленькою донькою Агатою. Також у зоряної сім'ї є великий ставок, де вони відпочивають від дітей. У новому будинку у Меладзе більше немає винної кімнати, але зате з'явилася комора, де Альбіна може зберігати домашні заготовки на зиму.

Нагадаємо, продюсер Костянтин Меладзе раніше розповідав, що у нього є три будинки — в Києві, під Москвою, а також на півночі Італії на озері Гарда. На схилі років Меладзе намір осісти саме на італійській віллі і вважає її своїм місцем сили.

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