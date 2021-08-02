«За це можна все віддати»: Джанабаєва вперше показала обличчя молодшої дочки Меладзе

Співак Валерій Меладзе і колишня «ВІА Гра» Альбіна Джанабаєва в квітні 2021 роки знову стали батьками — у пари народилася дочка. Зараз маленькій Агаті вже три з половиною місяці, але подружжя весь цей час не показувало фотографій дитини. Лише зараз Джанабаєва вирішила порушити традицію і опублікувала знімок з малятком, де можна частково розгледіти обличчя Агати.

Підписники Альбіни захоплюються юною красунею.

Для Меладзе Агата стала шостою дитиною. У нього є ще три дочки від першого шлюбу. У сімейному союзі з Альбіною Джанабаєвою з'явилися сини Костя і Лука, а 12 квітня 2021 року — ще й наймолодша дочка.

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