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«Зовсім інший відпочинок»: Мішина похвалилася дуже важливим чоловіком в своєму житті

23:19 2 серпня 2021
ксенія Мішина

Колишня «Холостячка», актриса і телеведуча Ксенія Мішина після розриву з Олександром Еллертом показала найважливішого чоловіка в своєму житті. Це дев'ятирічний син Платон, який поки мама працює, вимушено проводить літо з бабусею. Фото і відео актриса опублікувала в Instagram.

«З бабусею відпочинок інший», — підписала актриса фото з пляжу. Крім моря, Платон багато часу проводить в спортзалі.

Нагадаємо, Ксенія Мішина та Олександр Еллерт планували спільну поїздку на море, але в підсумку розлучилися і в Криму відпочивали окремо. Мішина показала, як на пляжі пізнає свою жіночу сутність.

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