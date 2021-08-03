Від ковіда помер відомий радянський актор Анатолій Рудаков

У неділю, 1 серпня, у Санкт-Петербурзі помер відомий радянський та російський актор Анатолій Рудаков. Йому було 72 роки. Про смерть артиста повідомив виконавчий директор Спілки кінематографістів у Санкт-Петербурзі Олександр Вігеновіч.

«Анатолій Родіонович помер вчора. Останні чотири тижні Анатолій Родіонович провів у лікарні ім. Боткіна з діагнозом коронавірус, останні два дні — на апараті ШВЛ. Серце не витримало. Однак офіційна причина смерті ще не відома, як і дата прощання», — сказав Вігеновіч.

Анатолій Рудаков народився 24 липня 1950 року у селі Велике Ситне Полоцької області. Зараз це Білорусь. У кіно дебютував у 1973 році у ролі єфрейтора Осініна у фільмі «Я служу на кордоні».

Серед найбільш популярних фільмів за участю Рудакова — «Сержант міліції», «Мерседес тікає від погоні», «Знайти та знешкодити», «Я тебе ніколи не забуду», «Макар-слідопит».

В останні роки актор знімався переважно у серіалах — «Кобра. Антитерор», «Майстер і Маргарита», «Злочин і кара», «Шерлок Холмс».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про смерть відомого актора та режисера Володимира Меньшова. Творець фільмів «Москва сльозам не вірить» та «Любов і голуби» помер на 82-му році життя від коронавірусу.

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