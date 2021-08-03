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MONATIK відверто розповів про розрив з двома яскравими артистками

10:13 3 серпня 2021
MONATIK з Lida Lee і Nino Basilaya

Дмитро Монатік (MONATIK), який відпустив у «вільне плавання» співачок Ліду Лі та Ніно Басилая (Lida Lee і Nino Basilaya), розповів про те, як вони розлучилися з вже колишніми його підопічними.

«Це була моя перша практика продюсування. Я знаю що це таке, коли у артиста якісь продюсерські відносини стають складнішими… Розумію, що вони — вільні артисти і хочуть творити, вони бачать світ таким, як їм хочеться. І я це приймаю. Розумію, що це для нас — краще», — розповів продюсер в інтерв'ю " Зірковому шляху".

Він зізнався, що «розлучення» пройшло «легко і по-дружньому», і що все напрацьоване залишилося у молодих співачок, а деякі умови — «зовсім не жорсткі».

«Сіли в офісі, я запитав, чи не варто нам розірвати контракт. Ніхто не відмовився. Кожен артист розуміє, що свобода — це клас!» — додав співак.

Нагадаємо, що нещодавно Дмитро Монатік випустив запальний кліп «Запалювати / JoMo». Співак зізнався, що пісня народилася на карантині.

Фото зі сторінки Дмитра Монатика в соціальних мережах.

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