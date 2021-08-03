«Закохувалася в одружених і вчаділа в машині»: спливли подробиці про трагедію в родині Джигарханяна

Дочка актора Армена Джигарханяна, яка померла в 1987 році, за життя відрізнялася непростим характером. Олена Джигарханян проявляла симпатію до одружених чоловіків і загинула, отруївшись чадним газом у машині, де ночувала разом зі своїм коханим. Таку версію виклали учасники програми «Пусть говорят».

Присутня на програмі журналіст Маріана Саїд Шах схиляється до того, що трагедія була не усвідомленим самогубством, а нещасним випадком через низку невдалих обставин. Пара була знайома трохи більше тижня. Закоханим не було куди піти в ніч на 31 грудня, тим більше, що чоловік був одружений, а в квартирі у Олени якраз пофарбували підлогу. Парі довелося переночувати в машині, де вони включили двигун, щоб не замерзнути. У закритому приміщенні гаражу чадний газ призвів до смерті.

Також журналіст з'ясувала, що батьки коханого Олени хотіли, щоб пару поховали в одній могилі, але Армен Джигарханян не погодився на таке прохання.

Нагадаємо, Армен Джигарханян помер 14 листопада 2020 року. Його поховали поряд з донькою на Ваганьковському кладовищі Москви.

У 2006 році в інтерв'ю «ФАКТАМ» Джигарханян пояснив, чому не любить публічно згадувати про спочилих близьких людях, в тому числі і про дочку Олену. «Коли вона загинула, багато хто говорив якісь слова співчуття. Але я-то розумів: струс повітря, за яким байдужість. І в страшному горі, і у великій радості людина самотня», — сказав актор.

157

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter