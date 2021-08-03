«Змійка може плакати»: Дьомін довів Приходько до сліз

Співачка Анастасія Приходько, яка цього року втретє стала мамою, народивши молодшого сина Луку, дуже засмутилася через те, що так і не змогла потрапити на концерт Артема Пивоварова, на який її активно зазивали.

Власне, сльози Приходько були викликані не тільки тим фактом, що вона, як багатодітна мама, не змогла вибратися на концерт, а й самими вмовляннями туди сходити. Про цю ситуацію не приховуючи сліз співачка розповіла у Instagram.

«Дивлюся в сторіз — все на концерті крім мене», — додала розсміявшись Анастасія.

У коментарі до цього посту вона тегнула не тільки Пивоварова, а й ведучого Славу Дьоміна. Може, саме він умовляв її сходити на концерт.

На пост співачки відгукнувся і сам ведучий.

Раніше Анастасія Приходько, розповідаючи про правила своєї сім'ї, додала, що один день на тиждень — хуліганський, коли батьки виконують всі забаганки дітей.

Фото Анастасії Приходько із соціальних мереж.

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