«Бойовий настрій»: менеджер MaкSім вперше поспілкувалася зі співачкою по відеозв'язку

Російську співачку МакSим (Марину Максимову) відключили від апарату ШВЛ і вона вперше змогла поспілкуватися по відеозв'язку (через лікаря) зі своїм директором Маргаритою Соколовою. Про це Маргарита повідомила в своєму Instagram.

Згідно з її враженням, 38-річна співачка почуває себе «набагато краще, настрій дуже позитивний і бойовий, легені відновлюються».

Проте дихати знаменитість може тільки через кисневу маску.

«Безумовно зараз (на нас. — Авт.) чекає довгий етап відновлення, але можу сказати, що найстрашніше позаду», — написала Соколова.

Раніше анестезіолог Лев Ніколаєв висловив переконання, що МакSим не постраждає від періодичного введення і виведення з медикаментозної коми.

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