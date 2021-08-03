Квіткова втомилася і здалася: дружину екс- «холостяка» Добриніна розкритикували через обіцянку, яку вона не виконала

Блогерка Даша Квіткова, яка нещодавно народила екс-«холостяку» і телеведучому Микиті Добриніну сина, відповіла на закиди фоловерів, які почали нарікати парі, згадуючи їхні обіцянки не користуватися послугами няні.

У сторіз в Instagram Даша виклала кілька коментарів читачів, які пригадали їй слова про «самостійність» — мовляв, жодних нянь та бабусь.

При цьому Квіткова додала, що її, мабуть, не так зрозуміли. Мовляв, вони не проти допомоги нянь і бабусь взагалі, а лише не хотіли, щоб у перші дні з ними знаходився хтось ще. А потім — будь ласка. Наразі парі допомагає і няня, і бабуся.

Також Даша показала свіжі фото їхнього з Добриніним малюка.

Квіткова та Добринін сина Льва охрестили на восьмий день після його народження — священика запрошували у заміський будинок пари.

Нагадаємо, що про труднощі материнства говорила молода дружина Віктора Павлика Катерина Репяхова — вона скаржилася, що маленький син не дає їй виспатися.

Фото Даші Квіткової із соціальних мереж.

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