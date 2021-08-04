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Філіпу Кіркорову таки заборонили в'їзд в Україну

8:20 4 серпня 2021
Філіп Кіркоров

СБУ знову заборонила російському співакові Філіпу Кіркорову в'їзд в Україну, хоча раніше він був виключений з «чорного списку» осіб, які загрожують національній безпеці. Про це в своєму Facebook повідомляє блогер Олег Стефаник.

«Служба безпеки України заборонила на 3 роки в'їзд в Україну Філіпу Кіркорову, 29 червня 2021 я написав на електронну пошту СБУ, щоб негайно додали Філіпа Кіркорова до чорного списку», — написав Стефаник.

Він також опублікував скан відповіді Служби безпеки України на його запит.

Офіційного коментаря від СБУ поки немає.

Нагадаємо, в 2015 році Кіркорова внесли в базу «Миротворця» за несанкціоноване відвідування окупованого Криму та висловлювання про його територіальної приналежності РФ.

Раніше повідомлялося, що Кіркоров емоційно відреагував на санкції СБУ та навіть заспівав «Рідна мати моя, ти ночей не доспала…»

Фото з Instagram / fkirkorov

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