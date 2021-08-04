Маша Єфросиніна стала зірковою суддею «Україна має талант»

Новою запрошеною суддею відновленого шоу «Україна має талант», яке змінило ведучого і журі, стала Маша Єфросиніна. Вона з'явиться в проекті в якості зіркового експерта.

«Реінкарнація телешоу, на мій погляд, ризиковий варіант. Але не у випадку з „Україна має талант“. Раніше, ще не маючи відношення до цього проекту, я часто чула як люди шкодували про те, що його призупинили. І вже тоді я розуміла, що це і є справжня народна любов телеглядачів. „Україна має талант“ — один з небагатьох проектів, які можуть бути довговічними. Зараз на українському телебаченні це велика рідкість. Цей проект — майданчик для об'єднання і самовираження неймовірно талановитих людей, які йдуть до своєї мрії. І я приєдналася до проекту з величезним захопленням легендарним форматом і неймовірною повагою до телеканалу СТБ», — поділилася враженнями Єфросиніна.

Нагадаємо, в якості четвертого судді будуть з'являтися люди, яких українці називають гордістю країни: наші легенди, олімпійські чемпіони та зірки, завдяки яким прапор України піднімався на різних міжнародних аренах. Однією з них стала олімпійська чемпіонка зі спортивної гімнастики Лілія Подкопаєва.

В основну трійку журі увійшли Сергій Притула, Ксенія Мішина та Євген Кот. Ведучим шоу став Григорій Решетник. А ведучою бекстейдж-шоу — співачка Jerry Heil.

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