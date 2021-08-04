26.82 / 27.01 31.70 / 32.04
Київ: +25
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

Лише лівою рукою: Фреймут вирішила навчити українців правильно закривати за собою двері

10:59 4 серпня 2021
Ольга Фреймут

Телеведуча Ольга Фреймут, яка раніше розповіла, як за етикетом їсти морозиво у стаканчику, показала, як правильно зачиняти за собою двері.

Чергову пораду телеведуча дала в Instagram, проілюструвавши її відео. «Як за етикетом закриваємо за собою двері? Правою рукою? Повертаємося спиною? Ні, ні й ні! Двері закриваємо лівою рукою за собою, тоді всі в кімнаті бачать ваше обличчя. А права рука вільна для вітання», — радить Фреймут.

Раніше телеведуча розповіла про тонкощі підготовки до першого побачення, порадивши дівчатам не нестися на нього «стрімголов». За словами Ольги Фреймут, приймати запрошення варто не пізніше, ніж за дві доби до першої романтичної зустрічі. І враховувати те, що «нічого хорошого» після 22:00 не відбудеться — так що до цього часу дівчині краще вже бути вдома.

Фото Ольги Фреймут із соціальних мереж.

340

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

газ платіжка

В Україні з 1 серпня — нові тарифи на газ: що важливо знати

«Ми на їх території»: після шторму медузи атакували пляжі Коблево

«Ми на їхній території»: після шторму медузи атакували пляжі Коблево

Скільки коштуватиме долар до кінця серпня: прогноз експерта

Скільки коштуватиме долар до кінця серпня: прогноз експерта

пожежа

Кожен день вивозять близько десятка сімей: у посольстві розповіли, як евакуюють українських туристів у палаючій Туреччині

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.