Лише лівою рукою: Фреймут вирішила навчити українців правильно закривати за собою двері

Телеведуча Ольга Фреймут, яка раніше розповіла, як за етикетом їсти морозиво у стаканчику, показала, як правильно зачиняти за собою двері.

Чергову пораду телеведуча дала в Instagram, проілюструвавши її відео. «Як за етикетом закриваємо за собою двері? Правою рукою? Повертаємося спиною? Ні, ні й ні! Двері закриваємо лівою рукою за собою, тоді всі в кімнаті бачать ваше обличчя. А права рука вільна для вітання», — радить Фреймут.

Раніше телеведуча розповіла про тонкощі підготовки до першого побачення, порадивши дівчатам не нестися на нього «стрімголов». За словами Ольги Фреймут, приймати запрошення варто не пізніше, ніж за дві доби до першої романтичної зустрічі. І враховувати те, що «нічого хорошого» після 22:00 не відбудеться — так що до цього часу дівчині краще вже бути вдома.

Фото Ольги Фреймут із соціальних мереж.

340

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter