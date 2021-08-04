«Не можу розігнутися»: у Ксенії Мішиної виникли проблеми зі здоров'ям

Акторка Ксенія Мішина, яка розірвала стосунки з шоуменом Олександром Еллертом, поскаржилася на погане самопочуття. У сторіс вона розповіла, що на знімальному майданчику жахливо себе почувала через болі в спині. Мішина звернулася за допомогою до медиків і отримала діагноз — спазм м'язів. Каже, що все пов'язано з психосоматикою. Останнім часом Ксенія багато працює, практично без вихідних. У відео вона попросила допомоги у підписників і рекомендацій масажиста-реабілітолога.

«У мене так болить спина, це якийсь жах і вчора всі лікарі, які були у мене на майданчику, сказали, що це психосоматика, що я просто дуже втомилася і треба відпочивати. У мене просто спазм м'язів», — сказала Мішина.



* Фото Instagram.com/misha.k.ua

Нагадаємо, після розставання з Еллертом Мішина розповіла про найважливішого чоловіка в її житті.

Свою відпустку Ксенія провела в рідному Криму, де народилася і виросла. Акторка поділилася яскравими фото в мережі.

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