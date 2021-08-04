«Скоро хвилею віднесе»: в мережі вирішили підгодувати відому телеведучу, котра вразила худорбою на пляжі
Телеведуча Олена-Христина Лебідь, якій довелося пережити важке дитинство, опублікувала в своєму Instagram фото з відпочинку, але воно викликало суперечливі відгуки у підписників.
«І тут ми згадали про неї! І пляж перестав бути томним. Ram-pam-pam! «- підписала знімок Олена-Христина Лебідь.
Деякі з фоловерів в захваті: «Крістіночка, як же я вас обожнюю», «Красива і як завжди з посмішкою».
Але є й ті, хто переживає з приводу худорлявості телеведучої: «Крістіночка, можна вам вишлю посилку з пиріжками, борщу з салом, вареників наліплю, а то вас скоро хвилею понесе», «Ну дуже худа, це занадто».
Раніше Олена-Христина опублікувала завзяте відео стрибків на травичці в новій сукні-пружинці. Нагадаємо, нещодавно телеведучій довелося буквально плисти до парковці в Києві.
Фото Instagram elena_kristina_lebed829
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