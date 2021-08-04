Forbes назвав найбільш високооплачувану актрису у світі

У вівторок, 3 серпня, американський журнал Forbes вніс істотні корективи до свого рейтингу найбільш високооплачуваних актрис у світі. Днем раніше стало відомо, що приватна продюсерська компанія Hello Sunshine змінила власників. Її продали за 900 мільйонів доларів. Частина акцій — 18% - належала Різ Візерспун, яка і є однією із засновниць цієї фірми.

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В результаті, стверджує Forbes, відома актриса після сплати всіх податків покладе на свій банківський рахунок не менше 120 мільйонів доларів. А її особистий капітал збільшиться до 400 мільйонів доларів.

І це без сумніву робить Візерспун найбагатшою та найбільш високооплачуваною актрисою у світі!

Лауреат премії «Оскар» (краща актриса 2006 року, фільм «Переступити межу») заснувала Hello Sunshine у 2016 році. Це було ще до сплеску популярності руху #MeToo. Але вже тоді Різ була вкрай незадоволена становищем жінок у Голлівуді. Їй не подобалися ролі, які нав'язувалися актрисам, а також гонорари — чоловіки отримували значно більше.

Компанія Hello Sunshine взялася за зйомки проєктів, присвячених жінкам та їхнім проблемам у сучасному суспільстві. Головними хітами стали мінісеріали «Велика маленька брехня» та «Ранкове шоу». Різ Візерспун зіграла в обох. За кожен епізод «Ранкового шоу» актриса отримала 1,2 мільйона доларів.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, кого Forbes вважає найбагатшими людьми у світі.

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