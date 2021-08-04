Справжнім батьком Марії Голубкіної є не Андрій Миронов, а Олексій Баталов. Про це в інтерв'ю ЕГ заявила 75-річна Ніна Федорова, яка багато років пропрацювала адміністратором в «Москонцерте» і добре знає практично всіх зірок радянської естради.



«Дозволю висловити ще одну версію. Я впевнена, що справжній батько Маші — Олексій Баталов. Подивіться, як вони схожі носами! А ще Марія — вилита дочка Олексія Володимировича від першого шлюбу — Надія», — заявила вона.

Що ж стосується Колі Щербинського, вважає Федорова, то він всього лише пожалів вагітну Ларису Голубкіну, мати Маші, і пустив пожити в свою квартиру, поки його батьки по відрядженнях моталися.

У той же час всі знали, що Лариса і Баталов були коханими протягом декількох років. Вони разом знялися у фільмі «День щастя», а потім Баталов змусив режисера Юрія Озерова дати Ларі роль в кіноепопеї «Звільнення».

Покійний тато Лариси, тренер зі стрільби, тоді з гордістю говорив всім: «Ларка з Баталовим крутить роман!» Олексій Володимирович і справді ще той ходок був!

«Ну, а Маші Голубкіній все одно, хто її біологічний батько. Любила-то вона Андрія Миронова», — впевнена Федорова.

Андрій Миронов, як відомо, був одружений двічі. Перша його дружина — актриса Катерина Градова, яку багато хто знає як «піаністку» Кет з телесеріалу «Сімнадцять миттєвостей весни». Другий і останній дружиною Андрія стала актриса Лариса Голубкіна, вона ж Шурочка Азарова з «Гусарської балади» Ельдара Рязанова. Втім, їхні стосунки почалися задовго до створення сім'ї.

Однак після розставання з Катериною Градовой відомий актор спочатку переселився в будинок батьків, а в 1974-му переїхав до квартири до майбутньої дружини.

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