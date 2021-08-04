Никитюк на «Міконосе» переплутали з Поляковою: що за ніжки!

Українська телеведуча Леся Никитюк любить в своєму Instagram розповідати про події в особистому житті, а також ділитися яскравими враженнями.

Також нерідко Леся розігрує своїх передплатників, намагаючись ввести їх в оману різними «вигадками».

Так, напередодні ведуча опублікувала фото в подсолнухах, підписавши його «Дорога на Міконос».

Як відомо, на зазначеному грецькому острові відпочивають багато представників європейського шоу-бізнесу, зокрема, там проводила час внучка Григорія Чапкіса Анна Сафрончик - саме звідти вона прилетіла на похорон дідуся.

Тому побачивши підпис до посту, багато українців похихотіли "ну да, скажеш теж - суцільні соняшники, Грецією і не пахне", і порадили Лесі не сильно топтати урожай - а то ще ціна на соняшникову олію знову підвищиться!

У відповідь настирлива Леся опублікувала нове фото - тепер уже нібито з Міконосу.

"І скутер відразу подорожчав. Привіт вам з Міконосу", - написала Леся Никитюк.

Але багато українців відразу розкусили свою улюбленицю — ніяка це не Греція, а берега Дністра в Чернівецькій області.

Проте шанувальники засипали телеведучу компліментами, відзначаючи її іскрометний гумор і зовнішні дані.

«З першого погляду подумала, що Оля Полякова — ці ніжки», «Красуня», «Богиня», «Яка просто шикарна фігурка», — пишуть фоловери.

Тому жарт Никитюк з «Міконоса» можна вважати вдалим — повеселила багатьох шанувальників.

Нагадаємо, в Греції зараз з сім'єю відпочиває відома українська співачка Катерина Бужинська. Її відпустка спровокувала справжній скандал в росЗМІ, які переплутали грецький курорт з … анексованим Кримом.

Фото nstagram.com/lesia_nikituk/

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