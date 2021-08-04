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Г’ю Джекмен налякав шанувальників повідомленням про біопсію

3:07 5 серпня 2021
Г'ю Джекмен

Зірка Голлівуду Г'ю Джекмен був змушений у черговий раз зробити біопсію. Лікарям потрібні були зразки тканин шкіри носа знаменитого актора. 52-річний австралієць вже давно бореться з онкологічним захворюванням. У 2013 році Г'ю прооперували. З того часу він регулярно проходить обстеження. Перші два роки після операції актор робив це кожні три місяці.

"Не втрачайте свідомість!" - попросив Г'ю Джекмен шанувальників

Наприкінці липня у Джекмена на носі з'явилося новоутворення. Актор негайно відправився до своїх лікарів — онколога та дерматолога. Ті призначили біопсію. Г'ю сам повідомив про це на своїй сторінці у Twitter. «Моїм чудовим лікарям дещо не сподобалося. Зробили біопсію. Тепер кажуть, що все повинно бути добре. Якщо побачите мої фотографії з цією штукою на носі, не втрачайте свідомість. Дякую за турботу, я обов'язково повідомлю будь-які новини», — написав виконавець ролі Росомахи у серії фільмів «Люди Ікс».

«Пам'ятайте, за здоров'ям потрібно стежити. Регулярно проходьте обстеження та не поводьтеся як примхливі діти, не робіть так, як робив я колись — захищайте свою шкіру від сонця», — додав Джекмен.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що у Москві втратив свідомість легендарний радянський актор Леонід Куравльов. У артиста стався напад гіпотонії.

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