Памела Андерсон дуже вигідно продала свій будинок у Малібу

Памела Андерсон продала свій будинок у Малібу. 54-річна актриса та модель, яка висловила обурення серіалом про її перший шлюб, виручила за нерухомість 11,8 мільйона доларів. При цьому їй вдалося встановити новий ціновий рекорд. Вийшло, що покупець заплатив за квадратний фут понад 4 000 доларів, що відповідає 44 тисячам доларів за квадратний метр!

Будинок-рекордсмен

Загальна площа будинку складає 250 квадратних метрів. У ньому чотири спальні. Є хороший басейн. Будинок знаходиться прямо на березі Тихого океану. До основної будови примикає невеликий гостьовий будиночок.

Як повідомляє американське інтернет-видання TMZ, придбали нерухомість Лорен та Кейт Крайсс, спадкоємці меблевої компанії Kreiss.

Що стосується Памели, то вона останнім часом живе у себе на батьківщині у Канаді та в США практично не з'являється. У неї є будинок у передмісті Ванкувера. Мабуть, з цієї причини Андерсон і вирішила продати нерухомість у Малібу.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що Валерій Меладзе та Альбіна Джанабаєва навесні переїхали у новий будинок. Особняк з великою прибудинковою територією знаходиться у котеджному селищі Millennium Park під Москвою.

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