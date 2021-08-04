26.84 / 27.04 31.72 / 32.05
Київ: +18
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

Улюблений дизайнер Зеленської здивувала фігурою справжньою моделі

22:12 4 серпня 2021
Катя Сільченко

Український дизайнер Катя Сільченко, яка любить брати участь в зйомках кліпів зірок шоу-бізнесу, і яку ЗМІ називають «улюбленим дизайнером Олени Зеленської», вирішила знятися в компанії нового бренду спортивного одягу.

Для цього Катя об'єднала зусилля своєї марки The Coat із зусиллями марки подруги Анастасії Тонконог. Іншими словами, дівчата вирішили разом зніматися в якості моделей, а також проводити спільну рекламну кампанію.

Знімки з новою колаборації опублікувала фотограф olyakushyk.ph.

 

На фото Катя і Настя разом позують в спортивному одязі, який дуже вигідно підкреслює їх фігури і довгі ноги.

Дівчата практично ні в чому не поступаються професійним моделям, що відзначили читачі аккаунта.

Нагадаємо, раніше Сильченко готувала вбрання для української учасниці конкурсу «Міс Всесвіт» Єлизавети Ястремський .

фото instagram.com/katyasilchenko/

279

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Справжнім батьком Марії Голубкіної виявився Олексій Баталов,&nbsp;— ЗМІ

Справжнім батьком Марії Голубкіної виявився не Андрій Миронов, а Олексій Баталов, — ЗМІ

газ платіжка

В Україні з 1 серпня — нові тарифи на газ: що важливо знати

пенсіонер

Субсидії та пільги на «комуналку»: кому нададуть і як отримати

Можуть грохнути в будь-який момент: доктор Комаровський заявив про потенційну загрозу для свого життя

Можуть грохнути в будь-який момент: лікар Комаровський заявив про потенційну загрозу для свого життя

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.