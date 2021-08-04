Улюблений дизайнер Зеленської здивувала фігурою справжньою моделі

Український дизайнер Катя Сільченко, яка любить брати участь в зйомках кліпів зірок шоу-бізнесу, і яку ЗМІ називають «улюбленим дизайнером Олени Зеленської», вирішила знятися в компанії нового бренду спортивного одягу.

Для цього Катя об'єднала зусилля своєї марки The Coat із зусиллями марки подруги Анастасії Тонконог. Іншими словами, дівчата вирішили разом зніматися в якості моделей, а також проводити спільну рекламну кампанію.

Знімки з новою колаборації опублікувала фотограф olyakushyk.ph.

На фото Катя і Настя разом позують в спортивному одязі, який дуже вигідно підкреслює їх фігури і довгі ноги.

Дівчата практично ні в чому не поступаються професійним моделям, що відзначили читачі аккаунта.

Нагадаємо, раніше Сильченко готувала вбрання для української учасниці конкурсу «Міс Всесвіт» Єлизавети Ястремський .

фото instagram.com/katyasilchenko/

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