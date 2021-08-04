«Готові артистки»: дочки Алли Пугачової і Крістіни Орбакайте влаштували танцювальний батл

Дочка Алли Пугачової Ліза, яка так любить танцювати танго вранці, виявилося, не проти того, щоб досягти успіху і в інших видах танцювального мистецтва. Про це розповів на своїй сторінці в Instagram її тато, гуморист Максим Галкін.



Так, у своєму акаунті він розмістив ролик, в якому показані Ліза і її племінниця, дочка Христини Орбакайте Клава Земцова.

«Ранкова розминка. Танцювальна імпровізація», — підписав ролик Максим.

На відео дівчатка красиво рухаються під музику, вигадуючи мимохідь нові рухи.

Користувачі Мережі прийшли в захват від ролика.

«Готові актриси»; «Чудові дівчинки. Такі артистичні», «Який талант! Клава добре рухається, але Ліза — це щось! Стільки емоцій. Браво», «Клава в маму, дуже пластична»; — пишуть фоловери Максима.

До слова, крім Клави, у Пугачової є ще одна онука — донька племінника Владислава. Багато років тому зірка серйозно посварилася зі спадкоємцем, якого вилікувала від наркотичної залежності, і через конфлікт досі не бачила дівчинку, яку назвали на її честь.

Нагадаємо, раніше фоловерів вразила сама Примадонна, яка приміряла образ «фатальної француженки».

Скрін відео youtube.com/

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