Ріанна заробила мільярд доларів та стала найбагатшою співачкою в історії

У середу, 4 серпня, американський журнал Forbes оголосив про те, що популярна співачка Ріанна заробила більше мільярда доларів. Уродженка Барбадосу стала першою у світі жінкою-музикантом, якій вдалося потрапити до «клубу мільярдерів». Видання повідомляє, що статки 33-річної попзірки досягли 1,7 мільярда доларів.

Раніше Forbes назвав найбагатшу у світі актрису. Нею стала Різ Уізерспун, яка цього літа заробила 120 мільйонів доларів.

Що стосується Ріанни, то вона проявила неймовірну ділову хватку та зуміла повною мірою скористатися своєю популярністю. Співачка стала займатися бізнесом. Її найуспішнішими проєктами, пише Forbes, стали компанія з виробництва косметики Fenty Beauty та фірма Savage x Fenty, яка випускає спідню білизну. Ріанна створила їх практично з нуля.

Тепер капіталізація Fenty Beauty становить 2,8 мільярда доларів. Ріанні належить 50% акцій. Відповідно ця компанія принесла співачці левову частку багатства. Ще 270 мільйонів доларів у скарбничку «додала» спідня білизна.

Ріанна заснувала компанію Fenty Beauty у 2017 році. У назві використовувала своє прізвище. Повне ім'я співачки — Робін Ріанна Фенті.

На косметику Ріанни звернула увагу корпорація LVMH, яка зробила свого власника Бернара Арно одним з найбагатших людей у світі. Наприкінці липня француз навіть обійшов Джеффа Безоса та тимчасово очолює рейтинг Forbes з капіталом 192,9 мільярда доларів. LVMH спеціалізується на виробництві та продажу предметів розкоші. Корпорації належать популярні торгові марки товарів класу «люкс» — Christian Dior та Louis Vuitton, шампанське Moët & Chandon, коньяк Hennessy та інші. Тому Ріанна опинилася у хорошій компанії.

Секрет успіху косметики, яку стала випускати співачка, полягає в тому, що попзірка врахувала власний негативний досвід у підборі макіяжу для темної шкіри. Fenty Beauty запропонувала жінкам 40 різних відтінків для основи під макіяж. У 2017 році цей підхід став безпрецедентним. В результаті за перший же рік косметика для всіх типів та відтінків шкіри принесла понад 550 мільйонів доларів.

Ріанна стала тепер найбагатшою співачкою в історії та піднялася на друге місце у списку найбагатших жінок у світі шоу-бізнесу. Перше місце посідає Опра Уїнфрі з капіталом 2,7 мільярда доларів.

У рейтингу співачок Ріанна далеко відірвалася від найближчих суперниць. Капітал Мадонни оцінюється у 550 мільйонів доларів, Селін Діон — 455 мільйонів доларів, Бейонсе — 420 мільйонів доларів.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що Памела Андерсон встановила новий ціновий рекорд, продавши свій будинок у Малібу.

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