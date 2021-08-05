«Третину життя розділили»: Надя Дорофєєва та Володимир Дантес відзначають ювілей спільного життя

Зіркова пара Надя Дорофєєва та Володимир Дантес, який нещодавно відзначив день народження, святкують десятирічний ювілей стосунків. Саме 5 серпня десять років тому відбулася подія, з якої почалося їхня історія кохання. Тоді вони ще приховували свій роман.

«Нам сьогодні 10 років! Надя! ДЕСЯТЬ! Ми ставали особистостями поруч одне з одним. І пережили всі наші зміни. Ця цифра просто шокує. Третину життя розділили. 10 років тому, коли ми ще приховували стосунки, стався один випадок. Ми про нього часто розповідали. Нас зняв папараці, Надя помітила це, і я викупив карту за 100 $», — розповів Дантес.

Але років 6 тому ця карта була загублена при переїзді. І ось зовсім недавно Володимир випадково знайшов її.

«Як!!! Я досі не розумію. І вважаю, це справжнім дивом. Як і те, що ми разом дорослішали і все одно ніщо не похитнуло нашу любов. Це чудо!!! З Нашим 5 серпня!!! Люблю», — написав Дантес.

До ювілейної дати він випустив зворушливий кліп «Девочка», в якому показав кадри з Надею: з самого початку знайомства, весілля і сьогодення.

Нагадаємо, нещодавно Надя повідомила шанувальникам, що танцюриста її балету Євгена жорстоко побили в Києві. Хлопець отримав важку черепно-мозкову травму, він уже кілька днів перебуває в комі. Удари молодому хлопцю наносив вже колишній співробітник ДСО, його затримала поліція.

фото Instagram.com/vladimirdantes

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