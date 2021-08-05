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Шоу-бізнес

Олег Винник розкрив свою таємну пристрасть

11:54 5 серпня 2021
Олег Винник

Популярний співак Олег Винник, який відзначив нещодавно 48-й день народження, розкрив свою таємну пристрасть. Виявляється, артист обожнює домашню консервацію та сам готує малосольні огірки.

Журналісти каналу «Україна» поцікавилися, які соління любить Винник, і отримали несподівану відповідь.

«Яке хороше питання! Таке враження, що ви знімали, що я робив сьогодні вночі. А я всю ніч не спав — їв малосольні огірки, які, до речі, сам приготував напередодні. Мені дуже подобається цей процес», — зазначив Олег Винник за лаштунками шоу «З Днем народження, Україно!».

Також артист зізнався, що коли проїжджає через села, просто не може по дорозі не зупинитися, щоб не придбати свіжі овочі. А ще Винник не встоїть перед грибами, які потім самостійно закриває в банки.


* Фото Instagram.com/olegg.vynnyk

Напередодні дня народження Олег Винник розповів, що зараз відчуває себе на 30 років. Він поділився дитячими спогадами і розповів, що змусило його подорослішати.

Також читайте ТОП-7 маловідомих фактів про Олега Винника.

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