Олег Винник розкрив свою таємну пристрасть
Популярний співак Олег Винник, який відзначив нещодавно 48-й день народження, розкрив свою таємну пристрасть. Виявляється, артист обожнює домашню консервацію та сам готує малосольні огірки.
Журналісти каналу «Україна» поцікавилися, які соління любить Винник, і отримали несподівану відповідь.
«Яке хороше питання! Таке враження, що ви знімали, що я робив сьогодні вночі. А я всю ніч не спав — їв малосольні огірки, які, до речі, сам приготував напередодні. Мені дуже подобається цей процес», — зазначив Олег Винник за лаштунками шоу «З Днем народження, Україно!».
Також артист зізнався, що коли проїжджає через села, просто не може по дорозі не зупинитися, щоб не придбати свіжі овочі. А ще Винник не встоїть перед грибами, які потім самостійно закриває в банки.
* Фото Instagram.com/olegg.vynnyk
Напередодні дня народження Олег Винник розповів, що зараз відчуває себе на 30 років. Він поділився дитячими спогадами і розповів, що змусило його подорослішати.
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