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Актриса Лариса Голубкіна прокоментувала інформацію про те, що батьком її дочки був Олексій Баталов

12:02 5 серпня 2021
Лариса Голубкіна

Інформацію про те, що справжній батько артистки Марії Голубкіної — актор Олексій Баталов, спростувала її мати Лариса Голубкіна. Про це повідомляє NEWS.ru.

«Навіщо мені спростовувати те, що до мене не має ніякого відношення, що я буду лізти не в свої сани?» — прокоментувала Лариса Голубкіна новину про те, що батьком її дочки Марії нібито є Олексій Баталов, а не Андрій Миронов.

«Що це таке? Маячня якась. Кому це вдарило в голову, така маячня?«- емоційно відреагувала вона.

Заява про батьківство Баталова зробила 75-річна Ніна Федорова, котра багато років пропрацювала адміністратором в «Москонцерте».

Андрій Миронов був одружений двічі: перший раз на Катерині Градовій, другий — на Ларисі Голубкіній.

Фото: Википедия

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