«З'їли у особистих»: Олю Полякову змусили розкрити секрет хліба, від якого вона не товстішає

Оля Полякова, яка під час відпочинку у Франції вирішила приготувати борщ, поділилася рецептом житнього хліба, від якого, як запевняє співачка, вона абсолютно не поправляється.

У Instagram вона виклала відео, показавши, як готується до випікання чіабатти та ржаного хліба, заявив, що її «дістали» у особистих повідомленнях, вимагаючи поділитися рецептом.

Полякова розповіла, що вона пече на заквасці, а борошно радить брати з високим вмістом протеїну. Для випічки вона брала кілограм борошна, 850 грамів води та 50 мілілітрів оливкової олії.

Співачка попередила, що якщо закваска перекисла, то хліб буде кислуватим. Втім, деяким це подобається.

Стосовно самого тесту, то його потрібно добре перемішати. Якщо воно виходить густим, то у тісто краще додати води — до 50 мілілітрів. Потрібну консистенції вона продемонструвала, показавши, як тісто має падати з ложки. Після того, як воно готове, тісто відправляють на ніч у холодильник — для ферментації.

Оля Полякова говорить, що після того, як цукор перетвориться на в глютен, від такого хліба не товстішаєш. Як доказ вона продемонструвала свій підтягнутий живіт, заявивши, що запросто з'їдає кілька шматків хлібу на ніч. Більш того, співачка сказала, що вона навіть трохи схудла.

А в наступному відео співачка показала, як йде процес випікання житнього хліба - в піч тісто вирушило, простоявши ніч у холодильнику.

Раніше рецепт приготування паски без дріжджів поділилася актриса і телеведуча Ольга Сумська.

Фото Олі Полякової із соціальних мереж.

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