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Аліна Гросу розповіла, чим балує коханого Романа Полянського

13:09 5 серпня 2021
Аліна Гросу та Роман Полянський

Популярна співачка й акторка Аліна Гросу, яка кардинально змінила імідж, після насиченої роботи, зйомок в кіно і телевізійних проектах, насолоджується відпочинком з коханим — Романом Полянським. Закохані проводять відпустку в Одесі і діляться яскравими фото. Вони засмагають на пляжі, відвідали дельфінарій. Пара більше не приховує своїх стосунків, Аліна та Роман разом живуть і працюють.

Аліна зізналася, що любить балувати коханого смачненьким, а він допомагає їй по господарству.

«Вдома я обов'язково готую для себе і Роми. Це може бути все, що завгодно: лазанья, пасти, солянки, борщі, зрази, кіші», — розповіла Аліна Гросу за лаштунками проекту «Співають всі!».

Також артистка зізналася, що вони з Романом Полянським домашні обов'язки не поділяють, намагаються все робити разом, як вдома, так і на роботі.

«Рома переїхав за мною в Україну і вже працює не тільки як актор, але і як режисер. Він встиг тут відзняти серіал, причому хороший, якісний, з шикарною командою», — розповіла GROSU журналістам каналу «Україна».

У відпустці Аліна зустрілася зі своїми батьками і молодшим братом. Нові фото з маленьким Мішею зачарували мережу.

У недавньому інтерв'ю Гросу розповіла про курйоз, як вона на концерті перед військовими втратила спідницю.

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