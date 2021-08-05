З 20 по 22 серпня у місті Скадовськ Херсонської області у 18-й раз буде проходити вокальний Всеукраїнський благодійний дитячий фестиваль «Чорноморські Ігри», у якому вже прийняли участь понад 35 тисяч дітей. Але цьогорічний фестиваль є особливим, бо присвячений знаковій події — 30-ій річниці Незалежності України — та об’єднає талановитих дітей з різних куточків країни, а також популярних артистів та відомих діячів української музичної індустрії.

Місією наймасштабнішого дитячого фестивалю Микола Баграєв називає пошук, відкриття, творчий та духовний розвиток талановитих дітей України незалежно від їх національного походження, рівня освіти та фінансових можливостей.

«Чорноморські Ігри» стали сильним мотиватором для дітей, тому що якщо переглянути історію фестивалю, то там ми побачимо і Тіну Кароль, і Юлію Саніну, і Івана Дорна, і Дзідзьо, і Настю Каменських, і Надю Дорофєєву, і ще багато цікавих імен. Для дітей важливо бачити приклад українських зірок, які раніше теж стояли на цій сцені", — говорить засновник фестивалю Микола Баграєв.

Щодо суспільної цінністі проєкту, окрім його масштабності та стабільності, — понад 500 талановитих дітей щороку потрапляють у світ професії артиста та мають змогу зустрічі та отримання досвіду від фахівців, які визначають моду та напрямок сучасної музики, слід підкреслити й їх безкоштовну участь у цьому вокальному конкурсі.

Також у рамках проєкту реалізовується освітня програма у форматі дискусійних клубів, майстер-класів, конференцій за участю дітей, батьків, педагогів та фахівців музичної індустрії.

Одним з концептуальних напрямків фестивалю можна назвати й залучення дітей до його реалізації. Адже в режисерській та адміністративній групах, пресцентрі навчаються та практикуються майбутні фахівці в галузях культури та медіа.

Підтримати дітей, поділитися досвідом і подарувати свої виступи приїдуть понад 20 провідних виконавців, серед яких NK (Гран-прі «Чорноморських Ігор — 2004»), DOROFEEVА (1-е місце «Чорноморських Ігор — 2004»), Тіна Кароль (лауреат «Чорноморських Ігор — 1999»), TAYANNA (3-е місце «Чорноморських Ігор — 2000»), МЯТА (конкурсантка «Чорноморських Ігор — 1997»), MARIETTA (1-е місце «Чорноморських Ігор — 2003»), Валерія Фурман (Гран-прі «Чорноморських Ігор — 2019»), TARABAROVA, Олександр Пономарьов, MONATIK, Макс Барських, Анна Трінчер, DANTES, NIKITA LOMAKIN, Оля Цибульська, Артем Пивоваров, гурти «Без Обмежень», «Антитіла» та учасники цьогорічного Євробачення «Go_A».

Виступи конкурсантів оцінюватиме журі, до якого входять відомі музичні експерти та представники музичних медіа: Валентин Коваль (член Національної ради з питань телебачення й радіомовлення), Альона Савінова (викладач вокалу), Натела Чхартішвілі-Зацаринна (генеральний продюсер каналу М1), Тарас Тополя (лідер гурту «АНТИТІЛА», молодіжний посол UNICEF в Україні), Олена Мозгова (музичний продюсер), Віталій Дроздов (генеральний продюсер «ТАВР Медіа»). Також до оцінювання учасників доєднаються відомі артисти.

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