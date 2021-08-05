Меладзе щастить на «любовні трикутники»: Джанабаєва поділилася відео про «результативне побачення»

Валерій Меладзе та Альбіна Джанабаєва поділилися новим смішним відео з серії, як змінилося їхнє життя з появою маленької Агати. Пара, як і раніше, намагається влаштовувати романтичні вечори з вином і при свічках, але тепер доводиться підлаштовуватися під графік годування дочки.

Шанувальники визнали, що відео вийшло дуже життєвим. Малюки потребують уваги, і часто — в найбільш невдалий момент.

При цьому підписники Джанабаєвої і Меладзе раді, що зоряна пара не втрачає почуття гумору.

Нагадаємо, раніше Меладзе і Джанабаєва показали, як намагаються відпочити від дітей в своєму новому будинку.

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