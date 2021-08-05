«І поцілунок»: Винник поділився унікальними кадрами з особистого архіву

Співак Олег Винник, який відзначив нещодавно 48-річчя, у відповідь на теплі привітання зробив подарунок фанатам. Артист опублікував підбірку смішних відео зі своєю участю: веселі моменти з репетицій, концертів, зі зйомок інтерв'ю і закулісні інциденти.

Як виявилося, Винник та його команда люблять жартувати один над одним і не ображаються на приятельські шпильки.

Шанувальниці дякують Олегові за веселе відео і подарований чудовий настрій.

Нагадаємо, Олег Винник зізнався, що найбільше любить непафосні привітання. Так, наприклад, артисту дуже запам'яталася поява на вечірці аніматорів в костюмах Гени і Чебурашки. Також Винник розповів про своє життєве кредо і ще шість маловідомих фактів біографії.

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