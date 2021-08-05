Скандал із Green Grey вийшов на новий рівень: всі подробиці

Група «Green Grey», образившись на організаторів концерту до Дня Незалежності, пообіцяла влаштувати власне шоу на Хрещатику. Але вже відомо, що дати концерт на головній вулиці столиці музикантам не дозволили, їм доведеться шукати якийсь альтернативний майданчик.

Запрошення виступити на концерті 24 серпня група «Green Grey» отримала ще в квітні. Коли до Дня Незалежності залишалося менше місяця, музикантів викреслили з числа учасників. Як пояснила режисер шоу, її шокувало відео на сторінці лідера групи в Instagram. Мурік (Дмитро Муравицький) різко висловився з приводу мовного закону в Україні і української мови як такої.

Після недопуску на концерт на «Олімпійському» «Green Grey» пообіцяла власне шоу на даху ЦУМу. Музиканти анонсували пісні з нового альбому і хіти минулих років.

Проте, 5 серпня стало відомо, що концерт на відкритій терасі на Хрещатику не відбудеться. Організатор заходу — команда Svitlo Concert — теж ознайомилася з відео в Instagram і оголосила, що вважає неприйнятною позицію музикантів з приводу української мови.

«Ми прийняли рішення не проводити захід… Ми обожнюємо нашу Україну, і цим все сказано», — йдеться в заяві організатора.

Нагадаємо, на День Незалежності в Києві відбудеться великий концерт на «Олімпійському». Запрошені 33 виконавці. 98% пісень будуть українською мовою.

Фото GreenGreyOfficial / Facebook

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