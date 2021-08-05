Тіна Кароль, Каменських, Дорофєєва, Монатік: стали відомі зіркові гості «Чорноморських Ігор»

Після паузи, викликаної пандемічними обмеженнями, курортний Скадовськ з 20 по 22 серпня знову буде приймати популярний Всеукраїнський благодійний дитячий фестиваль «Чорноморські Ігри». Цього року грандіозна подія присвячена 30-річчю Незалежності України.



Традиційно, в рамках фестивалю відбудеться вокальний конкурс серед юних виконавців. У ньому беруть участь діти від 6 до 16 років. Організатори приймали заявки два роки, оскільки 2020 року фестиваль був скасований через карантин, і розглянули понад дві тисячі учасників з різних куточків нашої країни, в тому числі і окупованих територій. Після відбіркових турів до фіналу пройшли 50 виконавців із 18 областей. Вони виступлять на головній сцені «Чорноморських Ігор».

Цього року в Скадовську очікується потужний десант знаменитостей. Підтримати юних виконавців приїдуть зіркові випускники «Чорноморських Ігор», які займали свого часу на конкурсі призові місця — Надя Дорофєєва, Настя Каменських, Тіна Кароль, М'ята, MARIETTA, Валерія Фурман, а також Світлана Тарабарова, Олександр Пономарьов, Дмитро Монатік, Макс Барських, Анна Трінчер, Володимир Дантес, Нікіта Ломакін, Артем Пивоваров, Оля Цибульська, групи ВЕZ Обмежень, «Антитіла» та учасники «Євробачення» — «Go_A».

«Чорноморські Ігри» стали сильним мотиватором для дітей. Їм важливо бачити приклад успішних українських зірок, раніше стояли на цій сцені", — говорить засновник фестивалю Микола Баграєв.



Варто зазначити, що за роки свого існування фестиваль трансформувався і розширював рамки. Зараз це не просто вокальний конкурс і виступи артистів, а й освітні програми для учасників, майстер-класи, дискусійні клуби за участі дітей, їхніх батьків, представників музичної індустрії.



Крім того, діти активно залучені до процесу створення й організації фестивалю. Вони входять в режисерські та адміністративні групи, набираються досвіду в прес-центрі. Крім вокального, також проходять конкурси малюнка на стіні, скульптури з піску, фотографії, проводяться спортивні змагання. Цього року за підтримки Федерації бадмінтону буде споруджена спеціальна площадка для ігор.



Принципово, як підкреслює засновник «Ігор» Микола Баграєв, всі заходи фестивалю є безплатними.

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