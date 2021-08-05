«Друга після президента»: фанати оцінили новий статус Нікітюк

Телеведуча і блогер Леся Нікітюк, яка часто хвалиться в соцмережах вбраннями та знімками з подорожей, пишається, що в рейтингу українських інфлюенсерів в Instagram вийшла на друге місце. Випередив Лесю за впливовістю лише президент Володимир Зеленський. Фанати заспокоюють Лесю, що в списку леді-інфлюенсерів вона все одно найкраща, і радять подумати про політичну кар'єру.

«Я друга людина після президента», — похвалилася Леся. «Що значить „друга“?» — дивуються фанати Нікітюк, натякаючи, що укладачі рейтингу занизили ступінь впливовості популярної інстаграмниці.

Никитюк порадили, враховуючи кількість фанатів, подумати про похід у велику політику. «Тільки після вас», — відповідає на це Нікітюк.

Нагадаємо, нещодавно Леся Нікітюк зізналася, що на телебаченні працює практично безкоштовно, зате встигла потрапити до лав тих, хто отримує дохід від ведення акаунтів в соцмережах.

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