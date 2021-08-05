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Шоу-бізнес

І знову скандал навколо концерту на День Незалежності: під прицілом — Ротару

22:03 5 серпня 2021
Софія Ротару

У цьому році на концерт до Дня Незалежності артистів вибирали за новими критеріями, щоб на відміну від минулорічного шоу зі сцени звучали українські пісні. Проте, підсумковим списком багато хто залишився незадоволеним, оскільки хоч пісні обрані і українські, але в список потрапили артисти, які зіпсували репутацію роботою у Росії. Йдеться про Софію Ротару, яка періодично виступає в Москві, а зараз збирається в Сочі на відкриття фестивалю «Нова хвиля».

Відкриття «Нової хвилі» заплановано на 19 серпня. Ротару виступить на концерті в той день. Також оголошений виступ співачки на ювілейному вечорі Миколи Баскова 23 серпня.

Глядачі в соцмережах дивуються, як можна поєднувати виступи в країні-агресорі, а потім разом з Україною святкувати День Незалежності. Згадали коментатори і про групу «Green Gray», яким не дали виступити на концерті на «Олімпійському» — організатори засумнівалися, що музиканти, з огляду на їх недавні політичні заяви, гідні представляти Україну.

Втім, деякі не бачать ніякої крамоли в тому, що Ротару виступатиме і в Сочі, і в Києві.

Нагадаємо, крім великого концерту на «Олімпійському», в Києві на День Незалежності відбудуться й інші музичні виступи. Артисти, що не потрапили в список на святкове шоу, готують власний концерт на Михайлівській площі. Група «Green Gray» хотіла виступити на Хрещатику, але зараз шукає альтернативний майданчик.

Фото sofiarotaru. official / Instagram

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