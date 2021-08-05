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«Непростий шлях»: Мозгова похвалилася важливим досягненням та дала пораду

22:55 5 серпня 2021
олена мозгова

Продюсер Олена Мозгова, яка недавно розповідала про серйозні проблеми зі здоров'ям, продемонструвала, що їй вдалося схуднути на 20 кілограмів. Мозгова повідомила, що почувається значно краще, незважаючи на «непростий шлях». Залишилося підібрати гардероб відповідно до нового розміру.

«Моя поламана і складена заново нога, сказала мені спасибі, хребет, який тягнув на собі ці зайві кілограми, сказав два рази дякую, серце взагалі зітхнуло з полегшенням. Печінка передала мені вітання і дяку», — розповіла продюсер.

Тепер Мозгова буде прагнути підвищувати свою стресостійкість та іншим радить те саме. «Нерви, як сказав лікар, тільки псуються швидко, а відновлюються довго. Отже, не псуйте собі нерви, бережіть себе», — рекомендує Мозгова.

Нагадаємо, раніше Олена Мозгова розповідала, як важко її сім'я перенесла ковід і до яких наслідків це призвело.

Фото olenamozgova1/facebook

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