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Панічна атака і серцеві напади: Лещенко розповів про наслідки перенесеного коронавірусу

8:31 6 серпня 2021
Лещенко лев

79-річний співак Лев Лещенко так і не зміг до кінця відновити підірване здоров'я після перенесеного COVID-19. Незважаючи на те, що минуло півтора року, артист все ще відчуває негативні наслідки важкого захворювання. Про це повідомляє dni.ru.

За словами Лещенка, після хвороби у нього почалися проблеми зі сном: вночі складно заснути, а в денний час — сконцентруватися. Співак пережив кілька серцевих нападів і панічну атаку. Лікарі схиляються до того, що все це постковідні ускладнення.

Незважаючи на досить довгий термін з моменту хвороби, аналізи Лещенка показують високу кількість антитіл до коронавірусу. Це підтверджує, що організм відреагував на хворобу дуже сильною імунною відповіддю.

Нагадаємо, Лещенко з дружиною захворіли навесні 2020 року. Незадовго до хвороби артист побував на багатолюдній вечірці з нагоди дня народження Алли Крутої. Не виключають, що саме там і заразилося багато російських зірок. Лещенко так і не пробачив тим, хто влаштував на нього цькування і звинуватив у поширенні інфекції.

В Україні Лещенко внесений у базу «Миротворця» як підписант листа Путіну про виправдання російської агресії в Криму.

Фото leshchenko_lv/Instagram

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